МИД Чехии пока не ответил на ноту посольства России по задержанию Франчетти
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Николая Брякина.
«Мы официально запросили МИД Чехии об основаниях задержания российского гражданина. Ответа пока не получили», — заявил Брякин.
14 сентября суд в Праге постановил отправить под стражу россиянина Франчетти, задержанного 12 сентября в пражском международном аэропорту по запросу Украины.
Ранее Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием Франчетти.
Также сообщалось, что Франчетти был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.