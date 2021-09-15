МИД Чехии пока не ответил на ноту посольства России по задержанию Франчетти

Российское посольство в Чехии сообщило, что пока не получило ответа на направленную в чешский МИД ноту об основаниях задержания в аэропорту Праги российского гражданина Александра Франчетти.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Николая Брякина.

«Мы официально запросили МИД Чехии об основаниях задержания российского гражданина. Ответа пока не получили», — заявил Брякин.

14 сентября суд в Праге постановил отправить под стражу россиянина Франчетти, задержанного 12 сентября в пражском международном аэропорту по запросу Украины.

Ранее Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием Франчетти.

Также сообщалось, что Франчетти был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.