Суд в Чехии арестовал россиянина Франчетти
- РИА Новости
Отмечается, что адвокат россиянина в зале суда опротестовал это решение.
Апелляционную жалобу рассмотрит высшая чешская судебная инстанция через 14 дней.
По данным агентства, Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац.
Ранее Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием Франчетти.
Также сообщалось, что Франчетти был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.