Суд в Чехии арестовал россиянина Франчетти

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Городской суд в Праге постановил отправить под стражу гражданина России Александра Франчетти, задержанного 12 сентября в пражском международном аэропорту по запросу Украины. Об этом информирует ТАСС.
Суд в Чехии арестовал россиянина Франчетти
  • РИА Новости

Отмечается, что адвокат россиянина в зале суда опротестовал это решение.

Апелляционную жалобу рассмотрит высшая чешская судебная инстанция через 14 дней.

По данным агентства, Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац.

Ранее Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием Франчетти.

Также сообщалось, что Франчетти был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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