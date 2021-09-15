Лавров заявил о серьёзных данных о вмешательстве США в дела России

Москва ждёт от Вашингтона ответа, почему происходит вмешательство в дела России, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, конкретные факты были переданы американскому послу Джону Салливану, он «воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить».

«Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьёзные. Мы ждём ответа от наших американских коллег, почему такое происходит», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что вмешательство США в дела и выборные процессы России подтверждено документально.

Салливан был вызван в министерство в пятницу, 10 сентября. Ему было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.