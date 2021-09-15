Лавров заявил о серьёзных данных о вмешательстве США в дела России

Короткая ссылка
Москва ждёт от Вашингтона ответа, почему происходит вмешательство в дела России, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о серьёзных данных о вмешательстве США в дела России
  • © AP

По его словам, конкретные факты были переданы американскому послу Джону Салливану, он «воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить».

«Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьёзные. Мы ждём ответа от наших американских коллег, почему такое происходит», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что вмешательство США в дела и выборные процессы России подтверждено документально.

Салливан был вызван в министерство в пятницу, 10 сентября. Ему было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить