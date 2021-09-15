Лавров заявил о серьёзных данных о вмешательстве США в дела России
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По его словам, конкретные факты были переданы американскому послу Джону Салливану, он «воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить».
«Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьёзные. Мы ждём ответа от наших американских коллег, почему такое происходит», — цитирует Лаврова ТАСС.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что вмешательство США в дела и выборные процессы России подтверждено документально.
Салливан был вызван в министерство в пятницу, 10 сентября. Ему было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.