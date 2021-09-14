В Британии одобрили препарат Moderna для ревакцинации от COVID-19

Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения одобрило использование вакцины от коронавируса Moderna для ревакцинации.

Об этом говорится в распространённом сообщении главы регулятора Джун Рейн.

«Мы изучили данные по вакцине Moderna для использования в качестве бустера, этот вопрос был также рассмотрен Комиссией по лекарствам для медицинского применения, которая пришла к выводу, что вакцина Moderna может быть использована в качестве безопасной и эффективной бустерной дозы, в том числе в виде половины дозы, что также даёт действенный стимул антителам», — отметила она.

Ранее журнал Lancet опубликовал статью о ситуации с ревакцинацией от коронавируса в мире.