В Литве обеспокоены рыбным промыслом России в Балтийском море

Власти Литвы заявили об обеспокоенности действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Об этом говорится в комментарии литовской стороны по поводу установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики. С документом ознакомился RT.

Делегация Литвы в Совете ЕС призвала Еврокомиссию возобновить диалог с российскими коллегами по вопросу управления запасами Балтийского моря.

Как считают литовские политики, Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы.

«Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки», — говорится в документе.

При этом в комментарии подчёркивается, что все страны Евросоюза прилагают большие усилия для сохранения и устойчивого использования ресурсов Балтийского моря.

Как пояснил RT руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, Россия соблюдает все связанные с выловом рыбы договорённости с европейскими коллегами. Существующие международные комиссии, в том числе в Балтийском море, работают эффективно и определяют объёмы промысла.



«Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону», — прокомментировал он заявление литовской делегации.

Савельев также напомнил, что в 2015 году Россельхознадзор ввёл ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из стран Балтии из-за ряда нарушений.