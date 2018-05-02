Эксперт оценил сообщения об удвоении убытков производителя элитных латвийских шпрот

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ об увеличении почти вдвое убытков латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis.

«Рыбная отрасль Латвии и в целом стран Балтии фактически умерла. Флот, который достался им ещё со времён СССР, изношен. На строительство новых судов нет денег. Они лишены возможности отправляться в дальнее плавание, остаётся ловить рыбу в прибрежных водах, усилия фактически обречены. Наглядным примером могут служить аресты латвийских судов норвежской береговой охраной, это те небольшие силы, те единицы судов, которые выходят ловить рыбу к Шпицбергену. Дотации, на которых настаивают предприятия и власти Латвии, от Евросоюза не поступают и вряд ли поступят. Было бы наивно полагать, что налогоплательщики Германии, Франции, Великобритании станут поддерживать рыбную отрасль окраин Евросоюза и тем более укреплять её и растить конкурентов. Россия — единственный рынок сбыта для этой продукции. При его отсутствии они обречены на банкротство и тихое увядание», — отметил Савельев.

По словам эксперта, запрет на поставку латвийских шпрот на российском рынке никак не отразился.

«В шпротах используют и салаку, кильку и другие виды рыб, и когда три года назад произошла история с запретом ввоза прибатийских шпрот в Россию, наши рыбопереработчики быстро и эффективно отреагировали. Много предприятий заработало на Дальнем Востоке, в Крыму, в Калининградской области, на Каспийском море. В России выпускается огромное количество шпрот, перекрывая необходимый спрос. Поэтому шанса вернуться на этот рынок и конкурировать с российскими производителями у прибалтийских предприятий нет», — заключил Савельев.

Ранее СМИ сообщили, что убытки латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis в прошлом году увеличились почти вдвое — до €1,122 млн. Одной из причин стали российские санкции, которые ограничили поставки рыбной продукции из Латвии.

В начале июня 2015 года Россельхознадзор ввёл ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений.