Блинкен: «Аль-Каида» на данный момент не может атаковать США

По мнению американских разведывательных служб, террористическая группировка «Аль-Каида»* была ослаблена и на данный момент не может атаковать США — об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Группировка «Аль-Каида», атаковавшая нас 11 сентября [2001 года], уже давно была серьёзно ослаблена до того уровня, что сейчас, согласно оценкам нашей разведки, она не способна осуществлять внешние атаки на нас или на других», — приводит ТАСС слова Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Он добавил, что движению «Талибан»** необходимо помнить, что произошло тогда, когда оно предоставило убежище «Аль-Каиде».

Ранее Энтони Блинкен заявил, что американские вооружения, попавшие в руки талибов, не представляют угрозы соседствующим с Афганистаном государствам.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.