Посол России в США Анатолий Антонов направил обращение участникам церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, которая прошла в воскресенье в городе Байонн (штат Нью-Джерси) у мемориала «Слеза скорби», созданного российским скульптором Зурабом Церетели.

Его обращение опубликовано на странице посольства России в США в Facebook.

«В эти дни мы вспоминаем жертв терактов 11 сентября. Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким всех тех, чья жизнь оборвалась вследствие совершённых два десятилетия назад бесчеловечных действий террористов», — заявил посол.

Он отметил, что «около 3 тыс. человек погибли в результате варварского захвата четырёх пассажирских самолётов и последовавших атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагон».

«Среди них были граждане США и десятков других стран, включая и наших соотечественников — россиян и выходцев из бывшего СССР. Сразу после трагедии Россия выразила полную солидарность с американцами. Наша страна также испытала на себе страшное человеческое горе от масштабных нападений террористов, в результате которых погибли сотни ни в чём не повинных людей. Президент России В.В. Путин стал первым главой государства, который позвонил своему американскому коллеге, Дж. Бушу — младшему в связи с терактами. В ходе визита в США в ноябре 2001 года российский лидер оставил на стене памяти, расположенной на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра, следующую надпись: «Склоняю голову перед жертвами террора. Восхищён мужеством жителей Нью-Йорка», — рассказал Антонов.

Дипломат сообщил, что «трагедия 11 сентября 2001 года показала, что терроризм является общепланетарной угрозой».

«Попытки создать изолированные «островки безопасности» в современном взаимозависимом мире эфемерны и обречены на провал. Победу над террористами можно одержать лишь путём объединения усилий всего международного сообщества. В этом деле нет места беспечности и двойным стандартам. Недопустимо деление террористов на «хороших» и «плохих». Как неоднократно отмечали В.В. Путин, а также министр иностранных дел С.В. Лавров, сотрудничество в области контртерроризма отвечает интересам как Москвы, так и Вашингтона. Взаимодействие на данном направлении способно спасти сотни жизней людей. Скульптурная композиция «Слеза скорби» — ещё одно свидетельство единства наших народов перед лицом глобальной угрозы терроризма. Этот мемориал символизирует ту скорбь, которую россияне разделяют с американцами», — добавил он.

11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида»* совершили серию крупных терактов в США. Погибли около 3 тыс. человек, ещё порядка 6 тыс. получили ранения.

Подробнее — в материале RT.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.