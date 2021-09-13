Италия выделит до €150 млн на помощь Афганистану и соседним странам

Италия планирует направить до €150 млн на оказание гуманитарной помощи в Афганистане и в соседних с ним государствах.

«Италия всегда поддерживала деятельность основных гуманитарных организаций в Афганистане. Мы планируем выделить дополнительные ресурсы на оказание гуманитарной помощи как в Афганистане, так и в соседних с ним странах на общую сумму €150 млн, при этом около половины этих средств будет направлено на гуманитарную деятельность в Афганистане», — приводит ТАСС слова главы МИД Италии Луиджи ди Майо.

Ранее стало известно, что Франция направит €100 млн для оказания первостепенной помощи Афганистану.

США предоставят $64 млн в рамках гуманитарной помощи для Афганистана.