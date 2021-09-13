Франция направит €100 млн для оказания первостепенной помощи Афганистану

Франция выделяет €100 млн для оказания первостепенной помощи Афганистану.

Об этом рассказал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция выделила €100 млн для оказания первостепенной помощи. Во-первых, это помощь программам и учреждениям системы ООН. Кроме того, это мероприятия, которые проводятся нами в Афганистане и сопредельных странах», — приводит ТАСС слова Ле Дриана.

Ранее радикальное движение «Талибан»* предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности доставки гуманитарной помощи в Афганистан.

Также стало известно, что США предоставят $64 млн в рамках гуманитарной помощи для Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.