Патрушев встретился с главой МВД Сербии

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулином. Об этом сообщается на сайте Совбеза.
Патрушев встретился с главой МВД Сербии
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Отмечается, что «рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся российско-сербского взаимодействия в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией».

«Намечены конкретные шаги по продолжению обмена информацией между правоохранительными органами и спецслужбами, а также по обучению сербских специалистов в российских образовательных учреждениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и тематике противодействия вмешательству извне во внутренние дела обоих государств», — говорится в сообщении.

Также Совбезе рассказали, что в этот же день состоялись российско-сербские межведомственные консультации по вопросам безопасности.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург и Белград подписали соглашение о сотрудничестве.

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