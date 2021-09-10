Санкт-Петербург и Белград подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает kp.ru.

«В эти дни мы отмечаем 800-летие святого великого князя Александра Невского — небесного покровителя нашего города. Его особо почитают в России и в Сербии. Ему посвящён один из красивейших храмов Белграда. Благодарю вас за поддержку нашей инициативы — установить бюст Александра Невского в Белграде», — сказал губернатор Александр Беглов, обращаясь к мэру столицы Сербии Зорану Радойичичу.

В рамках соглашения предусмотрен обмен опытом в различных сферах. К примеру, Петербург готов поделиться своими проектами в области водоснабжения и водоотведения, а также разработками по реконструкции старых зданий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.