Российский консул посетила задержанного в Праге россиянина

Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Николай Брякин.

«Заведующая консульским отделом посольства посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти», — отметил Брякин.

По его словам, российское посольство «продолжает находиться в контакте с ним, его родственниками и законным представителем защиты».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания в Чехии российского гражданина по украинскому ордеру.

Как ранее заявил представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, в Праге задержан гражданин России по международному ордеру на арест, выданному Украиной.