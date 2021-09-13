Российский консул посетила задержанного в Праге россиянина
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- РИА Новости
«Заведующая консульским отделом посольства посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти», — отметил Брякин.
По его словам, российское посольство «продолжает находиться в контакте с ним, его родственниками и законным представителем защиты».
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания в Чехии российского гражданина по украинскому ордеру.
Как ранее заявил представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, в Праге задержан гражданин России по международному ордеру на арест, выданному Украиной.