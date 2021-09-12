Постпред России в Вене Ульянов высказался о ситуации с СВПД

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Twitter высказался о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Постпред России в Вене Ульянов высказался о ситуации с СВПД
  • РИА Новости

«Мы приветствуем итоги поездки господина (генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль. — RT) Гросси в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД», — заявил Ульянов.

Ранее глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что Иран восстановит доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к камерам на ядерных объектах в республике.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД.

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