Иран восстановит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах

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Иран восстановит доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к камерам на ядерных объектах в республике, заявил глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.
Иран восстановит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах
  • Reuters

«Согласовано, что техническая группа МАГАТЭ прибудет в Иран, чтобы провести необходимые работы с камерами», — цитирует ТАСС Эслами после его переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Он добавил, что генеральный директор МАГАТЭ в ближайшее время посетит Тегеран для переговоров с властями.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль сделает всё необходимое, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.

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