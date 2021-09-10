Беннет: Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль сделает всё необходимое, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.

«Израиль сделает всё, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Отчёт МАГАТЭ является предупреждением о том, что пора действовать. Наивное ожидание, что получится добиться от Ирана смены его курса путём переговоров, оказалось безосновательным», — приводит ТАСС слова Беннета.

Он отметил, что «призывает к адекватной и быстрой международной реакции на подобные действия Ирана».

В ежеквартальном отчёте МАГАТЭ утверждается, что Иран увеличил запасы обогащённого до 60% урана примерно в четыре раза — с 2,4 кг до 10 кг — за последние три месяца.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на исходящие от Израиля угрозы.