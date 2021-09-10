МИД Ирана: Тегеран оставляет за собой право ответить на угрозы Израиля

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на исходящие от Израиля угрозы.

«Находящийся вне закона израильский режим, сидящий на незаконном ядерном оружии и отказывающийся присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), снова угрожает члену ДНЯО Ирану, который обладает самой проверяемой ядерной программой в мире», — написал он в Twitter.

По словам Хатибзаде, «Тегеран оставляет за собой право ответить».

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов внешней политики, а также Иран и сектор Газа.