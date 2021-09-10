МИД Ирана: Тегеран оставляет за собой право ответить на угрозы Израиля

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на исходящие от Израиля угрозы.
МИД Ирана: Тегеран оставляет за собой право ответить на угрозы Израиля
  • РИА Новости

«Находящийся вне закона израильский режим, сидящий на незаконном ядерном оружии и отказывающийся присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), снова угрожает члену ДНЯО Ирану, который обладает самой проверяемой ядерной программой в мире», — написал он в Twitter.

По словам Хатибзаде, «Тегеран оставляет за собой право ответить».

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов внешней политики, а также Иран и сектор Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить