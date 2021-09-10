МИД Ирана: Тегеран оставляет за собой право ответить на угрозы Израиля
- РИА Новости
«Находящийся вне закона израильский режим, сидящий на незаконном ядерном оружии и отказывающийся присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), снова угрожает члену ДНЯО Ирану, который обладает самой проверяемой ядерной программой в мире», — написал он в Twitter.
По словам Хатибзаде, «Тегеран оставляет за собой право ответить».
Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов внешней политики, а также Иран и сектор Газа.