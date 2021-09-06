Глава МИД Израиля обсудил Иран и сектор Газа с госсекретарём США

Глава МИД Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов внешней политики, а также Иран и сектор Газа.

Об этом израильский министр написал на своей странице в Twitter.

Лапид отметил, что выразил Блинкену благодарность за помощь США в вопросе эвакуации людей из Афганистана.

«Что касается иранского вопроса, я выразил нашу озабоченность по поводу прогресса иранского ядерного проекта», — отметил он.

Также Лапид в разговоре почеркнул, что безопасность жителей Израиля и экономическое благополучие в секторе Газа возможно лишь при прекращении обстрелов израильской территории.

Ранее президент США Джо Байден провёл переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В рамках диалога чиновники обсудили межгосударственное сотрудничество и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.