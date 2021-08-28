Президент США и премьер-министр Израиля обсудили вопросы взаимодействия стран

Президент США Джо Байден провёл переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В рамках диалога чиновники обсудили межгосударственное сотрудничество и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Президент Джо Байден сегодня провёл встречу в Белом доме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, на которой вновь заявил об историческом партнёрстве Соединённых штатов и Израиля, а также провёл консультации по широкому спектру глобальных и региональных проблем, стоящих перед двумя странами», — говорится в тексте заявления.

Американский государственный деятель заверил Беннета в поддержке со стороны Вашингтона безопасности Израиля и заявил о готовности содействовать в восстановлении израильской системы ПВО «Железный купол». Стороны также договорились проработать вопрос включения Израиля в программу безвизового въезда на территорию США.

Кроме того, Байден и Беннет обсудили ситуацию с угрозами безопасности на Ближнем Востоке и обменялись мнениями об усилиях по содействию миру для палестинцев и граждан Израиля.

Ранее американский лидер перенёс встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом из-за ситуации в Афганистане.