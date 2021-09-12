Володин призвал лидеров ЕС обратить внимание на заявления Зеленского о войне

Слова президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией опасны для европейских стран, поэтому лидеры ЕС должны обратить на это внимание, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее на Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что у России и Украины общие история, культура и вера.

«Нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти», — заключил Володин.

10 сентября Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.

В Кремле заявили, что с сожалением восприняли заявление Зеленского, и назвали рассуждения о возможности войны двух стран апокалиптическими.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что такие комментарии «даже не заслуживают какого-то внимания», отметив, что видит в таких словах «отголоски КВН».