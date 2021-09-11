Бальбек прокомментировал слова экс-посла США на Украине о «разрушительных санкциях»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего посла США на Украине Джона Хёрбста о том, что возможные «серьёзные санкции» в случае «агрессии» в отношении украинской стороны смогут разрушить российскую экономику.

«Сегодня какие бы санкции ни вводили США, российскую экономику они не обрушат. Это всё заявления человека, который пребывает под впечатлением от России 1990-х. Россия в 2021 году — кардинально другое государство», — заявил парламентарий.

Он добавил, что Украина вместе с Западом уже седьмой год заявляют о «российском вторжении».

Бывший посол США на Украине ранее пригрозил России «серьёзными санкциями» в случае «агрессии» в отношении украинской стороны.

По словам американского дипломата, эти санкции «смогут просто разрушить» российскую экономику.