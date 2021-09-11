Захарова рассказала о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном

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Сервера и техническая поддержка приложения «Умное голосование» в основном идут из США, его разработчики «так или иначе связаны с Пентагоном», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Радио России».
Захарова рассказала о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
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«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат добавила, что «все компании, которые участвовали в его разработке, так или иначе связаны с Пентагоном».

6 сентября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке ресурса «Умное голосование» по причине его связи с экстремистской организацией.

Отмечается, что причиной для блокировки сайта стало требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*.

В начале июля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что перед сентябрьскими выборами в Госдуму страны Запада могут попытаться дестабилизировать ситуацию в России.

По его словам, это может выглядеть как провоцирование протестных выступлений. Министр также отметил, что Россия практически ежедневно видит попытки повлиять на её внутреннюю политику с помощью широкого «набора инструментов».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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