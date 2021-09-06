Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование»

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке ресурса «Умное голосование» по причине его связи с экстремистской организацией.

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что причиной для блокировки сайта стало требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*.

В июле основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT высказал мнение о причастности ФБК к утечке данных подписчиков «Умного голосования».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.