Премьер Польши выступил за укрепление военного потенциала Европы

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости укреплять военный потенциал Европы.
Премьер Польши выступил за укрепление военного потенциала Европы
  • Reuters

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Я сторонник того, чтобы Европа была сильна с военной точки зрения, чтобы у нас были возможности для сдерживания», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Моравецкий добавил, что Европа может быть сильным игроком на международной арене только в том случае, если она будет экономически сильной и социально ответственной.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что после событий в Афганистане ЕС как никогда нуждается в создании собственной оборонной системы. В связи с этим, отметил он, к октябрю-ноябрю должна быть представлена европейская концепция безопасности «Стратегический компас». 

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