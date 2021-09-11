Премьер Польши выступил за укрепление военного потенциала Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости укреплять военный потенциал Европы.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Я сторонник того, чтобы Европа была сильна с военной точки зрения, чтобы у нас были возможности для сдерживания», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Моравецкий добавил, что Европа может быть сильным игроком на международной арене только в том случае, если она будет экономически сильной и социально ответственной.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что после событий в Афганистане ЕС как никогда нуждается в создании собственной оборонной системы. В связи с этим, отметил он, к октябрю-ноябрю должна быть представлена европейская концепция безопасности «Стратегический компас».