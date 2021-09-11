Terre de Vins: комитет вин Шампани отменил приостановку экспорта в Россию

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию.

«Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил отменить приостановку поставок в Россию с 15 сентября», — пишет отраслевой журнал Terre de Vins, ссылаясь на собственные данные.

Отмечается, что комитет посчитал, что региональные производители сыграли свою роль в том, чтобы инициировать рассмотрение проблемы защиты географического наименования, и решил отменить своё эмбарго.

Ранее сообщалось, что французский производитель алкогольных напитков Moët Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию для оценки последствий принятия в стране закона, касающегося определения шампанского и игристого вина.

Согласно документу, название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.

В МИД Франции прокомментировали российский закон о шампанском.