Terre de Vins: комитет вин Шампани отменил приостановку экспорта в Россию
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«Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил отменить приостановку поставок в Россию с 15 сентября», — пишет отраслевой журнал Terre de Vins, ссылаясь на собственные данные.
Отмечается, что комитет посчитал, что региональные производители сыграли свою роль в том, чтобы инициировать рассмотрение проблемы защиты географического наименования, и решил отменить своё эмбарго.
Ранее сообщалось, что французский производитель алкогольных напитков Moët Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию для оценки последствий принятия в стране закона, касающегося определения шампанского и игристого вина.
Согласно документу, название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.
В МИД Франции прокомментировали российский закон о шампанском.