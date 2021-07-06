В МИД Франции прокомментировали российский закон о шампанском

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Франция намерена в ближайшие дни отреагировать на новый российский закон, регулирующий маркировку шампанского, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).
В МИД Франции прокомментировали российский закон о шампанском
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«В ближайшие дни мы собираемся отреагировать на двустороннем уровне с Россией, а также на европейском уровне на эту ситуацию, чтобы защитить интересы наших производителей», — цитирует министра телеканал BFMTV.

Ле Дриан не исключил последствий, если выявится несоответствие правилам ВТО. При этом он выразил надежду, что диалог позволит урегулировать эту ситуацию.

Ранее французский производитель алкогольных напитков Moët Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию для оценки последствий принятия в стране закона, касающегося определения шампанского и игристого вина.

Согласно документу, название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.

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