Moët Hennessy предупредил партнёров в России о приостановке поставок
- Pixabay
«Компания Moët Hennessy Russia предупредила своих партнёров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — цитирует её РИА Новости.
Ранее РБК сообщил, что Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.
Позднее Bloomberg со ссылкой на компанию сообщил, что компания согласилась изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для поставляемой в Россию продукции.
Решение последовало после того, как в стране был принят закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.