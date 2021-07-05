Moët Hennessy предупредил партнёров в России о приостановке поставок

Французский производитель алкогольных напитков Moët Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию для оценки последствий принятия в стране закона, касающегося определения шампанского и игристого вина. Об этом сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

«Компания Moët Hennessy Russia предупредила своих партнёров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — цитирует её РИА Новости.

Ранее РБК сообщил, что Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.

Позднее Bloomberg со ссылкой на компанию сообщил, что компания согласилась изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для поставляемой в Россию продукции.

Решение последовало после того, как в стране был принят закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.