Moët Hennessy предупредил партнёров в России о приостановке поставок

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Французский производитель алкогольных напитков Moët Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию для оценки последствий принятия в стране закона, касающегося определения шампанского и игристого вина. Об этом сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.
Moët Hennessy предупредил партнёров в России о приостановке поставок
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«Компания Moët Hennessy Russia предупредила своих партнёров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — цитирует её РИА Новости.

Ранее РБК сообщил, что Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.

Позднее Bloomberg со ссылкой на компанию сообщил, что компания согласилась изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для поставляемой в Россию продукции. 

Решение последовало после того, как в стране был принят закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.

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