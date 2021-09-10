Вашингтон приостановил операцию по эвакуации афганцев в США из-за кори

Соединённые Штаты были вынуждены приостановить операцию по эвакуации афганцев в США из-за выявления среди эвакуируемых больных корью.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По её словам, о прекращении операции попросили Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

«Операция союзников по отправке рейсов (с афганцами. — RT) в Соединённые Штаты была приостановлена по просьбе ЦКПЗ, а также в целях предосторожности из-за четырёх диагностированных случаев заболевания корью среди афганцев, которые недавно прибыли в Соединённые Штаты. Эти люди находятся на карантине», — цитирует её ТАСС.

Ранее Госдеп назвал число принятых афганцев в США после их эвакуации из Кабула.