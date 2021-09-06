Госдеп назвал число принятых афганцев в США после их эвакуации из Кабула
- AFP
«Уже почти 40 тыс. человек покинули расположенные за рубежом пункты проверки и прибыли в США», — отмечается в заявлении американского ведомства.
Уточняется, что проверкой эвакуированных афганцев, прежде чем им разрешат прибыть в США, занимаются специалисты министерств внутренней безопасности, Минобороны, а также Федерального бюро расследований и Национального контртеррористического центра.
Специалисты американских ведомств изучают как биографические, так и биометрические данные беженцев.
Ранее глава администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что США найдут возможность вывезти всех оставшихся в Афганистане американцев из республики, в случае если они сами захотят уехать.