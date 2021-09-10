В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 602 882.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.
В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.