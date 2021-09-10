В Хорватии медиков обязали вакцинироваться от коронавируса

Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош заявил, что власти страны обязали весь медицинский персонал республики пройти вакцинацию против коронавируса и в обязательном порядке иметь соответствующие сертификаты.

«Все медицинские работники в скором времени должны будут иметь ковид-сертификаты или один раз в неделю проходить тестирование... нам необходимо вмешаться в (деятельность. — RT) системы здравоохранения и ввести ковид-сертификаты», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, по данным Национального штаба гражданской защиты, в Хорватии вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошло 51,92% взрослого населения.

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что европейский регулятор планирует изучить целесообразность вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5—11 лет.