В ЕМА изучат целесообразность вакцинации от COVID-19 детей младше 12 лет

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что европейский регулятор планирует изучить целесообразность вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5—11 лет.

Как сообщает ТАСС, он отметил во время брифинга, что данные, полученные из США, свидетельствуют о том, что с распространением штамма «дельта» резко увеличивается число случаев госпитализации подростков, которые не прошли вакцинацию.

Кавалери добавил, что в ЕС уже одобрены две вакцины от коронавируса, которые можно использовать среди детей старше 12 лет.

«Что касается детей младше 12 лет, мы ожидаем получить данные по крайней мере по некоторым вакцинам в течение осени, чтобы понять, превосходят ли преимущества их использования риски среди детей в возрасте 5—11 лет. Мы изучим данный вопрос», — отметил он.

30 июля сообщалось, что в Греции началась вакцинация от коронавируса детей старше 12 лет.