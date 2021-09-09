Рябков обсудил СВПД со спецпредставителем США по Ирану

Короткая ссылка
В Москве 8—9 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков провёл рабочие консультации со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Рябков обсудил СВПД со спецпредставителем США по Ирану
  • РИА Новости

Отмечается, что «в консультациях принимали участие заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Н.Н. Спасский и заместитель министра энергетики США Д. Хайзенга».

Стороны обсудили перспективы восстановления «полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)».

Как заявили в МИД, «с обеих сторон подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие в венском формате с подключением всех стран — участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США».

В министерстве сообщили, что «важную роль в этом контексте играет готовность Тегерана как можно скорее вернуться за стол переговоров».

«Подчёркивалась необходимость строить дальнейшую работу на основе результатов предыдущих переговорных раундов, продолжавшихся в интенсивном режиме с апреля по июнь. Акцентирован существенный конструктивный вклад МАГАТЭ в процесс стабилизации и перезапуска СВПД. Выражен обоюдный настрой продолжать оказывать поддержку проверочной деятельности агентства в свете резолюции СБ ООН 2231», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в России готовы обсудить с США вопросы, связанные с восстановлением СВПД.

В начале сентября глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке новых контактов с американской стороной по кибербезопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить