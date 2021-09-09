Рябков обсудил СВПД со спецпредставителем США по Ирану

В Москве 8—9 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков провёл рабочие консультации со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в консультациях принимали участие заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Н.Н. Спасский и заместитель министра энергетики США Д. Хайзенга».

Стороны обсудили перспективы восстановления «полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)».

Как заявили в МИД, «с обеих сторон подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие в венском формате с подключением всех стран — участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США».

В министерстве сообщили, что «важную роль в этом контексте играет готовность Тегерана как можно скорее вернуться за стол переговоров».

«Подчёркивалась необходимость строить дальнейшую работу на основе результатов предыдущих переговорных раундов, продолжавшихся в интенсивном режиме с апреля по июнь. Акцентирован существенный конструктивный вклад МАГАТЭ в процесс стабилизации и перезапуска СВПД. Выражен обоюдный настрой продолжать оказывать поддержку проверочной деятельности агентства в свете резолюции СБ ООН 2231», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в России готовы обсудить с США вопросы, связанные с восстановлением СВПД.

В начале сентября глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке новых контактов с американской стороной по кибербезопасности.