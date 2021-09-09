Рябков обсудил СВПД со спецпредставителем США по Ирану
- РИА Новости
Отмечается, что «в консультациях принимали участие заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Н.Н. Спасский и заместитель министра энергетики США Д. Хайзенга».
Стороны обсудили перспективы восстановления «полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)».
Как заявили в МИД, «с обеих сторон подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие в венском формате с подключением всех стран — участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США».
В министерстве сообщили, что «важную роль в этом контексте играет готовность Тегерана как можно скорее вернуться за стол переговоров».
«Подчёркивалась необходимость строить дальнейшую работу на основе результатов предыдущих переговорных раундов, продолжавшихся в интенсивном режиме с апреля по июнь. Акцентирован существенный конструктивный вклад МАГАТЭ в процесс стабилизации и перезапуска СВПД. Выражен обоюдный настрой продолжать оказывать поддержку проверочной деятельности агентства в свете резолюции СБ ООН 2231», — говорится в сообщении.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в России готовы обсудить с США вопросы, связанные с восстановлением СВПД.
В начале сентября глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке новых контактов с американской стороной по кибербезопасности.