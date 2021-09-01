Лавров заявил о готовящихся контактах с США по кибербезопасности

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке новых контактов с американской стороной по кибербезопасности.

Об этом он сказал на встрече со студентами МГИМО.

«В общих чертах (представители России и США. — RT) говорили о необходимости наладить диалог по кибербезопасности. Это ещё одна тема, по которой мы не могли достучаться до Вашингтона несколько лет, включая и официальные заявления президента Путина... Такие контакты на эту тему тоже сейчас готовятся», — резюмировал Лавров.

По его словам, исходя из этого, есть основания полагать, что по ряду направлений удастся снизить напряжённость на международной арене.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее назвал вопрос кибератак одним из крупнейших «раздражителей» в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами. По его словам, Москва передала Вашингтону конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информационном пространстве и рассчитывает на позитивную реакцию США.