В КНР намерены укреплять экономические связи с Дальневосточным регионом России

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Власти Китая готовы к укреплению экономических связей с российским Дальним Востоком, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
В КНР намерены укреплять экономические связи с Дальневосточным регионом России
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«Мы намерены совместно с российской стороной... наращивать сотрудничество на Дальнем Востоке России, добиваться ещё более значительных результатов на данном направлении», — приводит ТАСС слова политика.

По её словам, таким образом Пекин намерен придать более насыщенный характер стратегическому партнёрству с Россией. 

«Постоянно улучшаются механизмы нашего взаимодействия, всё более значительной становится отраслевая интеграция. Кроме того, стабильно развиваются наши крупные совместные проекты», — заявила Шу Цзюэтин.

Она отметила, что в Китае большое внимание уделяется вопросами активизации торгово-экономического взаимодействия с Дальним Востоком России. Самыми перспективными направлениями для сотрудничества китайский чиновник назвала энергетику, экологические и логистические проекты, а также переработку нефти и строительство.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский ранее заявил, что у Москвы и Пекина есть эффективные механизмы развития инвестиционного сотрудничества, но нужно дать этому направлению устойчивость с учётом последствий пандемии COVID-19.

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