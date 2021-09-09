В КНР намерены укреплять экономические связи с Дальневосточным регионом России

Власти Китая готовы к укреплению экономических связей с российским Дальним Востоком, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

«Мы намерены совместно с российской стороной... наращивать сотрудничество на Дальнем Востоке России, добиваться ещё более значительных результатов на данном направлении», — приводит ТАСС слова политика.

По её словам, таким образом Пекин намерен придать более насыщенный характер стратегическому партнёрству с Россией.

«Постоянно улучшаются механизмы нашего взаимодействия, всё более значительной становится отраслевая интеграция. Кроме того, стабильно развиваются наши крупные совместные проекты», — заявила Шу Цзюэтин.

Она отметила, что в Китае большое внимание уделяется вопросами активизации торгово-экономического взаимодействия с Дальним Востоком России. Самыми перспективными направлениями для сотрудничества китайский чиновник назвала энергетику, экологические и логистические проекты, а также переработку нефти и строительство.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский ранее заявил, что у Москвы и Пекина есть эффективные механизмы развития инвестиционного сотрудничества, но нужно дать этому направлению устойчивость с учётом последствий пандемии COVID-19.