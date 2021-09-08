Торгпред России в КНР рассказал о перспективах сотрудничества между странами

У Москвы и Пекина есть эффективные механизмы развития инвестиционного сотрудничества, но нужно дать этому направлению устойчивость с учётом последствий пандемии COVID-19.

Об этом заявил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский на открытии Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству.

«Между нашими странами функционируют эффективные механизмы, направленные на привлечение инвестиций», — приводит его слова ТАСС.

По словам Дахновского, инвестиционное сотрудничество России и Китая за 20 лет сформировало прочную основу для развития, а КНР в прошлом году вложила в Российскую Федерацию более $12 млрд.

«На фоне последствий пандемии важно придать устойчивость торговому и инвестиционному сотрудничеству. Об этом сегодня говорят руководители самого высокого ранга и в России, и в Китае», — сказал он.

Государства работают вместе по целому ряду направлений. Так, например, в августе глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что армии Китая и России усилят военное сотрудничество ради защиты мира.