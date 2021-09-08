Захарова: США и ЕС знают о диверсиях Украины в отношении Крыма и потворствуют им
- © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
«Политика Киева по отношению к Крымскому полуострову и его жителям — это не только комплекс дезинформационных и политических мероприятий антироссийской направленности. Это экстремизм и диверсии», — написала дипломат в Telegram.
Она привела в пример организованную Киевом водную и энергетическую блокаду полуострова, которая «отсылает к худшим эпизодам в памяти мировой истории».
В «античеловечном угаре» власти Украины «идут дальше своих идеологических предшественников», подчеркнула представитель министерства.
Она также напомнила о минировании Киевом мостов через Чонгарский пролив, через который осуществлялось движение гражданского населения, а также о «телефонном терроризме».
«Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель всё знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», — подытожила дипломат.
Ранее в ФСБ России сообщили, что произошедшая 23 августа в районе населённого пункта Перевальное диверсия на участке газопровода была организована Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Задержаны три человека. По данным спецслужб, по указанию одного из руководителей «Меджлиса»* в июне исполнители выезжали в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу.
Также в конце апреля рабочая группа, сформированная крымскими властями, передала в Следственный комитет и ФСБ России документы для возбуждения уголовного дела по факту организации Украиной водной блокады Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).