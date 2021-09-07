В ФСБ назвали организаторов диверсии на газопроводе в Крыму в августе

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что организаторы диверсии, совершённой на участке газопровода в Крыму 23 августа, установлены.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦОС, во время оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что «диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» — при участии запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* («Меджлис»)».

В ведомстве заявили, что «по указанию одного из руководителей запрещённого «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу».

Отмечается, что «за совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около $2 тысяч».

В ФСБ сообщили, что «организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский».

Ранее сообщалось, что двое подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемый в пособничестве данному преступлению арестованы судом на два месяца.

Отмечалось, что суд постановил избрать для подозреваемых в диверсии и для третьего фигуранта данного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).