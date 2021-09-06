Суд арестовал на два месяца подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму

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Двое подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемый в пособничестве данному преступлению арестованы судом на два месяца. Об этом сообщили в Киевском районном суде Симферополя.
Суд арестовал на два месяца подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму
  • РИА Новости

«Рассмотрены материалы в отношении (двух граждан. — RT), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК России («Диверсия»), а также гражданина, подозреваемого в (пособничестве диверсии. — RT)», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, суд постановил избрать для подозреваемых в диверсии и для третьего фигуранта данного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что в Крыму полиция задержала пять человек, якобы причастных к повреждению газопровода.

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