В мексиканской больнице из-за наводнения погибли 17 пациентов
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«Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице... из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго. Во всей долине Мехико выпало много осадков, и дождь будет идти дальше», — написал он в Twitter.
Глава государства призвал мексиканцев, проживающих в потенциально уязвимых перед наводнениями районов, как можно скорее перебраться в убежища.
Всего в городе Тула штата Идальго в зоне подтопления оказались около 2 тыс. домов. К ликвидации последствий стихии власти привлекли более тысячи нацгвардейцев.
В прошлом году в Мексике от последствий наводнений пострадали более 238 тысяч человек.