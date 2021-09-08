В мексиканской больнице из-за наводнения погибли 17 пациентов

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Не менее 17 пациентов погибли в затопленной больнице штата Идальго в центральной части Мексики, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
В мексиканской больнице из-за наводнения погибли 17 пациентов
  • © Fernando Llano / AP

«Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице... из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго. Во всей долине Мехико выпало много осадков, и дождь будет идти дальше», — написал он в Twitter.

Глава государства призвал мексиканцев, проживающих в потенциально уязвимых перед наводнениями районов, как можно скорее перебраться в убежища.

Всего в городе Тула штата Идальго в зоне подтопления оказались около 2 тыс. домов. К ликвидации последствий стихии власти привлекли более тысячи нацгвардейцев.

В прошлом году в Мексике от последствий наводнений пострадали более 238 тысяч человек.

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