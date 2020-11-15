В Мексике от последствий наводнений пострадали более 238 тысяч человек

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Наводнения, вызванные сильными дождями, затронули свыше 238 тысяч жителей востока и юго-востока Мексики. Об этом сообщило Национальное координационное управление сил гражданской обороны (CNPC) в своём аккаунте в Twitter.
В Мексике от последствий наводнений пострадали более 238 тысяч человек
  • Reuters
  • © Antonio Alvarez Ruiz

«Президент был проинформирован о том, что последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тыс. человек в штатах Чьяпас, Табаско и Веракрус», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что гуманитарную помощь населению этих регионов передали Великобритания, Дания, Испания, Франция, Румыния. Крупную партию продовольствия для пострадавших жителей Табаско закупила российская нефтяная компания «Лукойл».

Ранее сообщалось, что ураган «Нэйт» достиг южного тихоокеанского побережья Мексики и привёл к наводнениям.

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