В США раскрыли личности двух жертв теракта 11 сентября

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка раскрыло личности ещё двух жертв теракта во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года.

По официальным данным, Дороти Морган стала 1646-й погибшей, а человек, имя которого не разглашается по просьбе его семьи, стал 1647-й жертвой теракта. Их личности удалось установить с помощью ДНК-анализа останков.

«20 лет назад мы пообещали семьям жертв... сделать все возможное, чтобы идентифицировать их близких», — заявила главный судмедэксперт Нью-Йорка, доктор Барбара А. Сэмпсон.

Отмечается, что ещё 1106 жертв или 40% погибших остаются неопознанными.

Президент США Джо Байден ранее поручил провести обзор ряда правительственных документов, в которых отражены данные о терактах 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.