ТАСС: США обеспокоены назначениями в правительстве Афганистана

В Вашингтоне выражают обеспокоенность в связи с назначением некоторых лиц на должности в новом правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан»*.

«Мы видели это заявление и оцениваем его. Мы отмечаем, что объявленный список состоит исключительно из лиц, являющихся членами «Талибана» или их близкими соратниками, и в нём нет женщин. Мы также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из них», — заявил представитель Госдепа США в комментарии ТАСС.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.

Отряды сопротивления талибам отказались признать его и призвали международное сообщество остановить геноцид в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.