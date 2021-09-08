Экс-посол США в Киеве объяснил, почему Украина не войдёт в НАТО в ближайшие 10 лет

Украина не станет членом НАТО в ближайшие десять лет, так как есть противодействие внутри самого альянса, где боятся вызвать негативную реакцию России, заявил экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст.

«Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие, скажем, десять лет и уж точно в следующие пять лет. В основном из-за того, что существует значительное противодействие этому внутри альянса. По сути, там боятся вызвать раздражение со стороны России. Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность», — приводит ТАСС слова американского дипломата.

Вместе с этим он отметил, что отсутствие готовности НАТО принять Украину в свои ряды в ближайшее десятилетие не означает, что этого не произойдёт потом. По мнению Хёрбста, властям Киева было бы разумно продолжать придерживаться курса на вступление в альянс и выполнять всё то, что НАТО требует от потенциальных членов.

При этом на Украине планируют усилить сотрудничество с Молдавией и Грузией как со странами, которые нацелены на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в альянс Украина должна выполнить ряд условий, которые позволят стране соответствовать стандартам НАТО.