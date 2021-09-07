На Украине заявили о намерении сотрудничать с Молдавией и Грузией

В Киеве планируют усилить сотрудничество с Молдавией и Грузией как со странами, которые нацелены на вступление в ЕС и НАТО, заявил вице-премьер Украины, и. о. главы делегации страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников.

«Сейчас идет развитие «Ассоциированного трио» (Грузия, Молдавия и Украина. — RT) на уровне президентов, премьер-министров, членов правительства, и мы усиливаем это сотрудничество, потому что три страны сегодня серьёзно рассматриваются как партнёры в европейском сообществе и потенциально в будущем — как члены того самого Альянса (НАТО — RT)», — приводит ТАСС слова Резникова из интервью телеканалу ICTV.

Он добавил, что с 1 сентября Украина выполнила обязательства перед Молдавией, запретив в стране движение автомобилей с приднестровскими номерами.

«...только нейтральные номера или те, которые принадлежат государству Молдова. Потому что это наше уважение к суверенитету и территориальной целостности Молдовы», — отметил Резников.

В июле представители Молдавии, Грузии и Украины обсудили, как сделать более глубоким процесс евроинтеграции, чтобы в будущем страны смогли войти в ЕС. Во время мероприятия, на котором присутствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель, главы государства подписали декларацию саммита «Ассоциированного трио».