Санду рассказала о желании Молдавии, Грузии и Украины углубить евроинтеграцию

Молдавия, Грузия и Украина обсудили, как сделать более глубоким процесс евроинтеграции, чтобы в будущем страны смогли войти в ЕС, заявила молдавский президент Майя Санду по итогам встречи с грузинским и украинским коллегами Саломе Зурабишвили и Владимиром Зеленским на конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона», которая прошла в Батуми.

Во время мероприятия, на котором присутствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель, главы государства подписали декларацию саммита «Ассоциированного трио».

«Сегодня вместе с нашими грузинскими и украинскими друзьями мы поделились своими взглядами о том, какие шаги наши страны могут предпринять для дальнейшего укрепления «Восточного партнёрства». Мы говорили о том, как можем двигаться к более глубокой интеграции с ЕС как страны, которые хотят строить Европу у себя дома, чтобы в один прекрасный день стать частью европейской семьи», — цитирует Санду РИА Новости.

Успех евроинтеграции зависит от проведения реформ, отметила она.

17 мая главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум об объединении усилий для интеграции в Евросоюз.