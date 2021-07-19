Санду рассказала о желании Молдавии, Грузии и Украины углубить евроинтеграцию
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Во время мероприятия, на котором присутствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель, главы государства подписали декларацию саммита «Ассоциированного трио».
«Сегодня вместе с нашими грузинскими и украинскими друзьями мы поделились своими взглядами о том, какие шаги наши страны могут предпринять для дальнейшего укрепления «Восточного партнёрства». Мы говорили о том, как можем двигаться к более глубокой интеграции с ЕС как страны, которые хотят строить Европу у себя дома, чтобы в один прекрасный день стать частью европейской семьи», — цитирует Санду РИА Новости.
Успех евроинтеграции зависит от проведения реформ, отметила она.
17 мая главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум об объединении усилий для интеграции в Евросоюз.