Вирусолог высказался о заявлении ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с RT прокомментировал заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом.
Вирусолог высказался о заявлении ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«У ВОЗ есть объективные данные, которые указывают, что уровень инфицирования не меняется на протяжении какого-то определённого времени... Сложно с этим спорить — тут просто интерпретация тех результатов, которые имеются», — отметил вирусолог.

Он также рассказал, при каких условиях уровень заболеваемости будет падать.

«Ничего не поменялось с точки зрения распространения инфекции. Вот это вот репродуктивное число, которое определяет, какое количество людей заражает инфицированный, — чем ниже оно будет, тем, соответственно, будет ниже регистрация случаев заболевания коронавирусом. Пока по опыту всех стран единственный возможный вариант — это вакцинация», — заявил Колбасов.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить