Вирусолог высказался о заявлении ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с RT прокомментировал заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом.

«У ВОЗ есть объективные данные, которые указывают, что уровень инфицирования не меняется на протяжении какого-то определённого времени... Сложно с этим спорить — тут просто интерпретация тех результатов, которые имеются», — отметил вирусолог.

Он также рассказал, при каких условиях уровень заболеваемости будет падать.

«Ничего не поменялось с точки зрения распространения инфекции. Вот это вот репродуктивное число, которое определяет, какое количество людей заражает инфицированный, — чем ниже оно будет, тем, соответственно, будет ниже регистрация случаев заболевания коронавирусом. Пока по опыту всех стран единственный возможный вариант — это вакцинация», — заявил Колбасов.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19.