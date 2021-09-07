В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Всего в мире зафиксировали 221 134 742 случая коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 355 094 заболевших COVID-19.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 574 089. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире. В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.