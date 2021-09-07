В ООН заявили о необходимости инклюзивного правительства для мира в Афганистане

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Заместитель постоянного представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил о необходимости формирования инклюзивного правительства в Афганистане для установления в стране мира.
В ООН заявили о необходимости инклюзивного правительства для мира в Афганистане
  • Reuters

«С нашей точки зрения, устойчивый мир Афганистану может принести исключительно инклюзивное решение (по составу правительства. — RT), принятое по итогам переговоров», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что ООН остаётся «привержена поиску мирного решения», призывает к соблюдению «прав всех афганцев, в том числе девочек и женщин», а также выступает за оказание гуманитарной поддержки гражданскому населению страны.

Ранее радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства Афганистана.

В конце августа министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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