В ООН заявили о необходимости инклюзивного правительства для мира в Афганистане
- Reuters
«С нашей точки зрения, устойчивый мир Афганистану может принести исключительно инклюзивное решение (по составу правительства. — RT), принятое по итогам переговоров», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что ООН остаётся «привержена поиску мирного решения», призывает к соблюдению «прав всех афганцев, в том числе девочек и женщин», а также выступает за оказание гуманитарной поддержки гражданскому населению страны.
Ранее радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства Афганистана.
В конце августа министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.