В ООН заявили о необходимости инклюзивного правительства для мира в Афганистане

Заместитель постоянного представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил о необходимости формирования инклюзивного правительства в Афганистане для установления в стране мира.

«С нашей точки зрения, устойчивый мир Афганистану может принести исключительно инклюзивное решение (по составу правительства. — RT), принятое по итогам переговоров», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что ООН остаётся «привержена поиску мирного решения», призывает к соблюдению «прав всех афганцев, в том числе девочек и женщин», а также выступает за оказание гуманитарной поддержки гражданскому населению страны.

Ранее радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства Афганистана.

В конце августа министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.