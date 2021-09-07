В Кремле заявили об отсутствии решения по вопросу признания талибов
- Reuters
«Пока никаких решений о признании талибов не принималось», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле ведётся мониторинг политики «Талибана».
«Мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями», — подытожил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее глава Высшего совета спасения Афганистана Мохаммад Акбар Ага заявил, что «Талибан»* заинтересован в отношениях с Россией.
Талибы объявляли, что Россия, Китай, Турция, Иран приглашены на объявление состава правительства.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.